23 жовтня близько 9-ї години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці Живова.

Заявниця повідомила, що декілька хвилин тому, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та проїжджаючи перехрестя, збив велосипедиста.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де на них очікував велосипедист. Чоловік повідомив патрульним, що він не постраждав та медичної допомоги не потребує, а також повідомив, що водій автомобіля Daewoo Lanos мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, пошкодив його велосипед та поїхав у невідомому напрямку. Інспектори склали схему ДТП та розпочали пошуки правопорушника.

Вже за деякий час, охоронці порядку знайшли винуватця автопригоди та автомобіль Daewoo Lanos з характерними пошкодженнями. У водія інспектори виявили явні ознаки алкогольно сп’яніння та запропонували останньому пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що чоловік погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,92 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом межу. 36-річний кермувальник підтвердив, що здійснив наїзд на велосипедиста й погодився з результатами огляду на стан сп’яніння.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.