З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила жительку Чорткова. Сімнадцятирічну дівчину на пішохідному переході збив водій автомобіля Volkswagen Passat.

Аварія трапилася 4 жовтня близько 19:15 у Чорткові. Потерпілу госпіталізували до неврологічного відділення. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 27-річний водій іномарки на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові алкотестер показав 0,7 проміле алкоголю.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.