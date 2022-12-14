П’яний водій збив пішохода і навіть не зупинився: потерпілий помер у лікарні

Учора на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Збаразькій. Зі слів очевидців, водій автомобіля Skoda збив пішохода та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Інспектори негайно прибули на місце події, направили травмованого до лікарні та розпочали пошуки винуватця ДТП.

Інспекторам відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП вдалося встановити транспортний засіб винуватця автопригоди та маршрут його руху. Поліцейські знайшли потрібний автомобіль на вулиці Северина Наливайка. За лічені хвилини вдалося встановити й водія-порушника.

Охоронці порядку поспілкувалися з ймовірним винуватцем ДТП та виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявися позитивним, прилад зафіксував 1.6 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Як з’ясувалося пізніше, громадянин, якого збив кермувальник, від отриманих травм помер в лікарні. Всі обставини смертельної ДТП встановлюватиме слідство.