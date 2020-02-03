На пішохідному переході під колесами авто опинилася неповнолітня. ДТП трапилася першого лютого близько 19:00.

Як повідомляють у поліції, чотирнадцятирічна школярка потрапила під колеса автомобіля Opel Vectra, переходячи дорогу у селі Верб’ятин Бучацького району. Швидку та поліцію викликав перехожий.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що кермувальник на момент автопригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням, не встиг вчасно загальмувати і як результат – дев’ятикласниця опинилася на лікарняному ліжку.

За попередньою інформацією, у дівчини забої потилиці та поясниці. Школярка перебуває на стаціонарному лікуванні. Кермувальника освідчили. Чоловік сів за кермо після вживання алкоголю. Медики констатували у чоловіка середній ступінь алкогольного сп’яніння.

На водія склали протокол згідно статті 130 КУпАП.