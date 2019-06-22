Нетверезий 61-річний кермувальник заїхав у кювет на дорозі міжнародного значення М-19. Чоловік травмувався, але від госпіталізації відмовився.

До аварії призвело нетверезе кермування, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції області Катерина Басалига. Патрульні з’ясували, що водій 1958 р.н., керуючи транспортним засобом Daewoo Lanos, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого – з’їхав у кювет.

«Повідомлення про автопригоду на дорозі міжнародного значення М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече) надійшло на лінію 102 вчора, 20 червня, близько 22 години. Кермувальник отримав незначні тілесні ушкодження, але від шпиталізації він відмовився. Надалі, спілкуючись з 61-річним громадянином, поліцейські почули від нього різкий запах алкоголю з порожнини рота. Окрім того, чоловік мав й інші ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на алкотесті “Драгер” на місці чи у найближчому медичному закладі, але він відмовився. Під час оформлення адміністративних матеріалів правопорушник поводив себе агресивно та неадекватно: нецензурно виражався та погрожував свідкам події, неодноразово хамив працівникам поліції».

Чоловікові доведеться відповідати за керування автомобілем у нетверезому стані, а також за дрібне хуліганство.

Софія Романська