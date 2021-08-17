П’яний водій виїхав на зустрічну і зіткнувся з трьома автомобілями

Виїзд на смугу зустрічного руху обернувся травмами для водія автомобіля ВАЗ-2109, жителя Лановецької громади.

34-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома транспортними засобами марок Citroen Jumpy, Peugeot Partner та автопоїздом DAF.

Як наслідок, сам отримав травми середньої тяжкості. Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди (стаття 286 Кримінального кодексу), повідомляють у поліції.