Інцидент трапився 13 серпня, близько 2-ї години ночі.

Як повідомляють у патрульній поліції, на проспекті Степана Бандери екіпаж помітив автомобіль Ford Transit білого кольору, який рухався із порушенням правил дорожнього руху.

На вимогу зупинитися правопорушник спочатку сповільнив автівку, а потім, збільшуючи швидкість, почав втікати від патрульних. Інспектори подавали у гучномовець команди про зупинку транспорту, використовували спеціальні звукові та світлові сигнали. Окрім того, під час руху в автівки Ford відлетіло колесо, а з-під транспортного засобу уже виднілися іскри, та утікач і далі продовжував рух.

Згодом, поблизу села Великі Бірки, водій таки зупинився. 18-річний кермувальник був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння, почав чинити опір інспекторам, висловлювався нецензурною лайкою та намагався втекти, внаслідок чого патрульні застосували до нього спецзасіб кайданки. Проходити огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі громадянин категорично відмовився.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування зовнішніми світловими приладами), ст. 122- 2 КУпАП (Невиконання вимог про зупинку), ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані), та за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора вимозі поліцейського).