П’яний водій втікав від патрульних на автомобілі, а потім на своїх двох. ВІДЕО

Тернопільські патрульні наздогнали нетверезого водія, який намагався втекти.

Вчора, близько 3-ї години ночі, патрулюючи вулицею Бережанською, патрульні помітили транспортний засіб ВАЗ, водій якого рухався із порушенням правил дорожнього руху.

Інспектори одразу ж подали водієві сигнал про зупинку. Втім громадянин проігнорував вимогу поліцейських та лише пришвидшився. Чоловік не реагував на ввімкнені спеціальні проблискові маячки, звукові сигнали та вимоги про зупинку, які інспектори подавали через гучномовець.

Через декілька хвилин водій, не впоравшись із керуванням, здійснив з’їзд у кювет. Надалі кермувальник, вийшовши з машини, подався навтьоки, проте патрульні його відразу ж наздогнали.

Під час спілкування з 24-річним кермувальником, охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився.

Поліцейські склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку транспортного засобу) КУпАП, ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП й винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.