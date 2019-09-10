У Тернополі вночі нетверезий водій врізався у Збаразьке кільцеОпівночі 10 вересня водій автомобіля Skoda на Збаразькому кільці у Тернополі, рухаючись в напрямку проспекту Степана Бандери, не обрав безпечної швидкості та наїхав на бордюр, після чого вилетів на кільце, – повідомляють в управлінні патрульної поліції. В результаті ДТП пасажирка даного автомобіля отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. За інформацією патрульної поліції водій іномарки був у стані алкогольного сп’яніння – у його крові виявили 1, 18 проміле алкоголю.