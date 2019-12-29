У п’ятницю близько 21-ї години поліцейські отримали повідомлення від очевидця події про те, що на вулиці Танцорова автомобіль Ford здійснив наїзд на автівку Citroen, пошкодив огорожу та поїхав з місця пригоди.

Небайдужий чоловік повідомив інформацію про колір автомобіля, характерні пошкодження та в якому напрямку він поїхав. Також, заявник розповів, що водій, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські взялись розшукувати правопорушника. Патрульним вдалося виявити та зупинити транспортний засіб, ймовірно, причетний до автопригоди.

В ході спілкування з водієм патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, та громадянин відмовився.

Відтак, охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.124 КупАП (порушення ПДР України, що стало причиною ДТП) та за ст. 124-4 КУпАП (залишення місця автопригоди), а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.