Через надмірну дозу алкоголю житель Тернопільського району може потрапити за ґрати терміном до п’яти років. Двадцятидев’ятирічний мешканець села Курники напав та побив працівника поліції, який перебував при виконанні службових обов’язків.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, 14 березня група реагування патрульної поліції несла службу на території Байковецької громади. В селі Дубівці екіпаж помітив автомобіль, який рухався на дальньому світлі. Водій даного транспортного засобу, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, порушив правила та не увімкнув поворот. Правоохоронці почали наздоганяти порушника. Проте водій зупинятися не збирався, а збільшував швидкість. Зупинилося авто лише після того, як врізалося в ворота приватного будинку. Як стало відомо уже згодом – водій тікав додому й не впорався з керуванням і як результат – в’їхав у власну огорожу.

Коли до втікача підійшли чергові ГРПП та попросили показати документи на автівку, він почав кричати й погрожувати розправою. Від чоловіка несло алкоголем. На крик з будинку вийшла вагітна дружина порушника. В цей момент дебошир зірвав нагрудну камеру та вдарив нею працівника поліції по голові. Після цього він, прикрившись жінкою, втік в будинок та закрився з середини. На прохання дружини та поліцейських вийти – не реагував.

Проте уже наступного дня порушник самостійно прийшов до відділення поліції. Чоловік визнав власну вину, вибачився і пообіцяв відшкодувати завдані збитки.

Та добровільне каяття не дозволить уникнути зловмиснику кримінальної відповідальності. Йому оголосили підозру відповідно до статті 345 частина 2 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.