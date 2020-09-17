Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 16 вересня в селі Нараїв Бережанського району. Там близько 19:00 в автобус Еталон врізався ВАЗ-2107.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та заїхав у автобус, який стояв на узбіччі. Пасажирський транспорт прямував за маршрутом Львів-Нараїв. На момент автопригоди у салоні автобуса пасажирів не було.

В результаті удару до лікарні з закритим переломом плеча госпіталізували водія автомобіля. Доправили до реанімаційного відділення і пасажира з легківки.

У ході перевірки стало відомо, що водій ВАЗу на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 3.87 проміле алкоголю.