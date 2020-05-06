Нетверезий водій на Фольксвагені в’їхав у КПП на автошляху М-12 «Стрий – Знам’янка». Кермувальник покинув місце аварії, зупинили його поліцейські на вулиці Степана Бандери у Тернополі.

Як повідомили у Патрульній поліції області, учора близько 22 години один з екіпажів, патрулюючи автодорогою М-12 “Стрий — Знам’янка”, помітив, що на контрольно-пропускному пункті водій автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив наїзд на спеціальні тимчасові блоки та одразу ж залишив місце ДТП. Патрульні зупинили автівку на проспекті С. Бандери.

«Інспектори одразу помітили у 50-річного кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік категорично відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі. На водія патрульні склали адміністративні протоколи».

Від початку карантину на КПП патрульні перевірили майже тринадцять тисяч транспортних засобів. Підвищеної температури зафіксовано не було, а от нетверезих кермувальників побільшало.

Софія Романська