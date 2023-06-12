Дорожньо-транспортна пригода без травмованих сталася вчора близько 14-ї години на проспекті Злуки.

Водій, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем, який рухався у попутному напрямку.

Спілкуючись з винуватцем ДТП, інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці, на що останній погодився. Результат огляду перевищив граничні межі вимірювання, що передбачені газоаналізатором Драгер, повідомляють у патрульній поліції.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія автомобіля Volkswagen інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.