7 листопада на Тернопільщині сталися відразу дві жахливі аварії, спричинені п’яним водієм, котрий, намагаючись утекти з місця першої ДТП, спричинив ще гіршу.

Про це інформує Галас.

Про інциденти на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив громадський активіст Роман Довбенко, додавши до свого допису фотографії наслідків аварій.

“Прямо зараз у Бучачі на Галицькій в районі мальтозного заводу страшна ДТП – 4 потерпілих”, – написав активіст. Він повідомив, що нетверезий водій вчинив спочатку одну ДТП біля кінотеатру і почав утікати вже побитою машиною в сторону міста Монастириська. Активіст тримався за ним зі швидкістю 150-160 км/год по населеному пункту і вже в районі спиртзаводу став свідком другої ДТП, вчиненої цим же водієм.

“Я викликав швидку та почав витягувати з машин чотирьох людей, які стікали кров’ю”, – ідеться у повідомленні активіста. Невдовзі Роман Довбенко доповнив своє повідомлення наступним коментарем: “Цей хуліган тепер ще й поліцейського б’є… Я зареєстрував ще один злочин”.