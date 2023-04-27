П’яний водій скоїв ДТП і хамив присутнім: на нього склали чотири адмінматеріали

Учора, близько 18-ї години, під час патрулювання інспектори отримали повідомлення про ДТП без травмованих за участю автомобілів Skoda та Hyundai.

Водій транспортного засобу Skoda не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, порушив ПДР та скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, повідомляють у патрульній поліції.

Спілкуючись з керманичем автомобіля Skoda, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин зазначив, що вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди. Окрім того, останній поводився агресивно, нецензурно виражався та ображав присутніх.

Охоронці порядку перевірили інформацію про водія та транспортний засіб згідно з базами даних, й з’ясували, що чоловік вже неодноразово, протягом року, притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП;

постанову за ч. 4 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права) КУпАП;

протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.