Учора близької 21-ої нетверезий водій авто Renault на шаленій швидкості в’їхав у Toyotу. Кермувальнику вдалося втекти з місця ДТП.

Поліцейські одразу взялися розшукувати порушника. Затримали його по «гарячих слідах», – повідомила речниця Патрульної поліції Катерина Басалига.

«Вчора, близько 21-ї години, отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці Коновальця. Заявник розповів, що водій автомобіля Renault рухався на великій швидкості, допустив зіткнення з автомобілем Toyota та поїхав з місця автопригоди. Чоловік повідомив інформацію про колір автомобіля, характерні пошкодження, в якому напрямку він поїхав та зазначив, що водій, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння. У ході спілкування з водієм, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, хоча від проходження тесту чи медичного огляду він відмовився».

46-річному кермувальнику доведеться відповідати за кількома статтями. Окрім того, під час оформлення адміністративних матеріалів, було з’ясовано, що водій позбавлений права керувати транспортним засобом на підставі рішення суду.

Софія Романська