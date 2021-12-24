на спецлінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що на автодорозі М-30 “Стрий — Ізварине”, неподалік села Смиківці, водій автомобіля Renault кермує транспортним засобом, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та побачили вищевказаний автомобіль, який був припаркований на узбіччі. Поліцейські підійшли до нього, але водій різко рушив з місця та поїхав в протилежний від патрульних бік. Інспектори надавали неодноразові вимоги про зупинку транспортного засобу для водія, але останній не реагував. Втекти громадянинові не вдалося, вже за декілька хвилин патрульні таки зупинили автомобіль.

Під час спілкування з водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат виявився позитивним, прилад зафіксував 0,56 проміле алкоголю в крові, що майже в 2 рази перевищує допустиму законом норму.

На чоловіка патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.