18 липня близько 11 години ранку, екіпажу патрульної поліції, на службовий планшет, надійшло повідомлення про те, що дорогою Ланівці-Теофіполь-Москалівка, рухається автомобіль Citroen Jumpy, водій якого, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Уже невдовзі вищевказаний автомобіль інспектори зупинили. Інформація заявника підтвердилася, оскільки під час спілкування, у нього були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння.

41-річному правопорушнику запропонували пройти освідування у встановленому законом порядку, на що чоловік – відмовився.

Поліцейські скали протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП ( Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП ( Керування автомобілем особою, позбавленою права керування транспортним засобом).

Та кермувальник вирішив уникнути відповідальності і діяти по – своєму: запропонував поліцейським хабар у розмірі 100 доларів США.

На чисельні попередження про кримінальну відповідальність громадянин не реагував та був наполегливим: вирішив “передати” кошти в своїх документах.

Для документування спроби надання неправомірної вигоди інспектори СРПП в Лановецькому районі та УПП в Тернопільській області викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановлюватиме усі деталі інциденту.