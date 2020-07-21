Автопригода трапилася 18 липня на вулиці Поліська. Кермувальник автомобіля ВАЗ 2107 наїхав на огорожу. За попередніми даними чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння.

На місце події виїжджали поліцейські та рятувальники. Як з’ясувалося, водій авто на перехресті вулиць Поліська – Промислова не впорався з керуваннням та протаранив кам’яну огорожу. В результаті ДТП житель села Мар’янівка Тернопільського району отримав різані рани обличчя та травму грудної клітки. Його госпіталізували.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження згідно частини 1 статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.