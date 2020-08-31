У Бучачі п’яний водій на швидкості зачепив коляску з маленькою дитиною, а після цього врізався в кам’яний мур. Аварія трапилася 29 серпня в райцентрі близько 11 години.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та, злетівши з дороги, зачепив тата з візочком. В результаті цього коляску відкинуло. На щастя, ні однорічний малюк, ні його батько травм не отримали, розповідають у поліції.

Після такого маневру автівка спинилася в огорожі. Кермувальник спробував втекти, але йому завадили люди, викликавши поліцію.

За словами правоохоронців, в крові порушника на момент ДТП було 1,3 проміле алкоголю. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції за п’яне водіння.

Останнє порушення та адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП тридцятитрирічний бучаччанин отримав два місяці тому. Проте суд закрив справу і залишив права водієві.

Чоловік знову відповідатиме у суді за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП).