П’яний водій хотів “вирішити питання” за три тисячі гривень. Тепер йому “світить” чотири роки тюрми

Житель Чортківського району пропонував працівникам поліції грошові кошти, аби ті не складали адміністративний протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Автомобіль за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили у Тернополі 16 серпня близько 23 години.

Під час спілкування із водієм, інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Кермувальник не погодився, проте захотів «вирішити» питання за гроші та пропонував три тисячі гривень.

Попередження про кримінальну відповідальність за такі дії правопорушника не зупинили, тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Відтак, за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Понесе правопорушник і відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Згідно ст. 130 КУпАП на водія складено протокол.