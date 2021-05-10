У селі Озерна на Тернопільщині патрульні зупинили водія автомобіля Ford через перевищення швидкості.

Порушення виявили за допомогою лазерного пристрою TruCAM. Втім, кермувальник спробував уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським 200 грн. хабаря.

Як повідомили у Патрульні поліції області, чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, однак це його не зупинило.

“Водій запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але громадянина це не зупинило. Він підійшов до поліцейського автомобіля, жбурнув до салону 200 гривень однією купюрою та сказав, щоб інспектори не виносили постанову за порушення ПДР. Патрульні винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 122 — перевищення швидкості руху та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події”. У результаті кермувальнику автомобіля Ford доведеться відповідати за перевищення швидкості, а також за спробу дати хабар.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, перевищення встановлених обмежень швидкості руху на 20 км/год передбачає штраф у розмірі 340 гривень, якщо швидкісні обмеження перевищено на 50 км/год., доведеться сплатити 1700 гривень.

“У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год. У житлових та пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год. Під час буксирування швидкість не має перевищувати 50 км/год; на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більш як 110 км/год. Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху”.

Додамо, на Тернопільщині прилади TruCAM розміщенні на автошляхах: М-09 “Тернопіль-Львів-Рава Руська”, М-12 “Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, М-12 “Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, М-19 “Доманове – Ковель-Чернівці-Теребляче”, М-19 “Доманове – Ковель-Чернівці-Теребляче”, Р-41 “Обхід м. Тернополя” з 12 км.по 27 км.