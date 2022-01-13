Працівники відділення поліції № 2 м. Зборів відкрили кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Щоб уникнути відповідальності житель Залозецької територіальної громади пропонував гроші працівникам поліції.

Поліцейські зупинили автомобіль ЗАЗ Ланос, яким керував житель району 1970 року народження. Водій перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат алкотестеру Драгер показав 0,35 проміле алкоголю в крові. Аби уникнути адміністративної відповідальності за дане правопорушення, чоловік запропонував поліцейським хабар в розмірі 800 гривень. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували бодікамери на одязі правоохоронців.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 ККУ – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.