Кременецькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя смт. Вишнівець Кременецького району, який запропонував 3000 грн неправомірної вигоди поліцейському (ч. 1 ст.369 КК України).

За версією слідства, 15 червня 2021 року на автодорозі Т-2009 в с. Лози Вишнівецької ОТГ Кременецького району Тернопільської області поліцейські зупинили авто вишнівчанина, який перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності за водіння транспортним засобом у нетверезому стані, чоловік запропонував одному з правоохоронців неправомірну вигоду в сумі 3000 грн за нескладання щодо нього протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Поліцейський повідомив колег про незаконні дії правопорушника. Факт надання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Також, вишнівчанин відповість і за водіння в нетверезому стані, адже в медичному закладі, де проводилось освідування порушника, у його крові виявлено понад 1,3 проміле алкоголю. Протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП розглядається Збаразьким районним судом.

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік (ч.1 ст.130 КУпАП).

Санкція ч.1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.