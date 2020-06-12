Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом пропозиції 5 тис грн неправомірної вигоди поліцейському.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 2 травня близько 12-ї години ночі, на вул. 15 Квітня в Тернополі, за порушення правил дорожнього руху, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти освідування на місці чи в найближчому медичному закладі. Натомість запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за не складання стосовно нього адміністративного протоколу за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Після неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжував наполягати на своїй пропозиції.

Завершено розслідування за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує будь-якої дії з використанням службового становища).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.