П’яний водій буса пошкодив кілька припаркованих автомобілів і ще більше напився. ФОТО

Учора близько 23-ї години на спецлінію 102 звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що на вулиці Миру водій автомобіля Renault Trafic, рухався дорогою порушуючи ПДР, пошкодив декілька, припаркованих на узбіччі, автомобілів, проїхав далі вулицею, де зупинив автівку та почав вживати алкогольні напої.

Інспектори прибули за вказаною адресою, де виявили водія та транспортний засіб, на які вказав заявник. Автомобіль Renault Trafic мав характерні пошкодження, а водій — явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік підтвердив, що він пошкодив декілька автомобілів, після чого почав вживати алкоголь.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку за допомогою алкотесту “Драгер” чи у найближчому медичному закладі водій категорично відмовився.

На чоловіка патрульні склали два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), два протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм алкоголю, після вчинення ДТП) КУпАП.