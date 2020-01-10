Вчора близько 4-ї години ранку, патрулюючи на проспекті Степана Бандери, поліцейські помітили автомобіль BMW, котрий рухався з несправною фарою. Інспектори вирішили зупинити автівку, але водій не виконав вимогу охоронців порядку про зупинку. Поліцейські почали переслідування транспортного засобу.

На вулиці Пушкіна водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. Після зупинки автомобіля водій та пасажир різко відчинили двері транспортного засобу та подались навтьоки, розповідають у патрульній поліції. Та далеко втекти не вдалося! Патрульні швидко наздогнали і зупинили водія.

В ході спілкування патрульні виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, на що громадянин погодився. Результат огляду на місці виявився позитивним, прилад показав 0,60 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму. Також поліцейські виявили в нього відсутність посвідчення водія відповідної категорії.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.124 КупАП (порушення ПДР України, що стало причиною ДТП) та винесли постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).