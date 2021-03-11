Вчора, близько 18-ї години, на спецлінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що на просп. Злуки сталася автопригода, а винуватець ДТП намагається поїхати з місця події.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. На місці їх чекали небайдужі громадяни та водій, що спричинив ДТП. Патрульні поспілкувалися з присутніми та з’ясували, що водій автомобіля Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль Skoda, а після цього намагався поїхати з місця події.

Під час складання адміністративних матеріалів, інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився. Окрім того, з’ясувалося, що 33-річний водій керував транспортним засобом без посвідчення водія.

Патрульні винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП та склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст. 124 (Порушення ПДР України, що спричинило ДТП) КУпАП.