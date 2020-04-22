Минулої ночі п’ятьох нетверезих водіїв зупинили патрульні на дорогах обласного центру. Один із них допустив аварію, в’їхав у будинок. Пізніше з’ясувалося, що чоловік не мав права на керування автомобілем.

Водій, алкоголь та кермо — речі несумісні, – вкотре наголошують у Патрульній поліції. Однак нетверезих кермувальників, на жаль, не меншає.

“Минулої ночі задокументували 5 випадків керування транспортними засобами в стані сп’яніння. П’ятеро безвідповідальних водіїв сіли за кермо напідпитку, а один з них, навіть спричинив автопригоду. Близько 2-ї години ночі, на проспекті Злуки, водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на житловий будинок. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою алкотесту “Драгер” чи в найближчому медичному закладі, на що чоловік відмовився. Окрім того, патрульні з’ясували, що водій взагалі не мав права керувати транспортним засобом. По даному факту, інспектори склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП, винесли постанову за ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, котра не має такого права) КУпАП та направили автівку на арештмайданчик”.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Закон вступає в силу з липня цього року. А поки що нетверезих водіїв карають адміністративно. Вони сплачують штрафи від 10.000 гривень, а також їх на деякий час позбавляють права керування автомобілем.

Софія Романська