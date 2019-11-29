На перехресті між вулицями Замкова та Руська в Тернополі трапилася серйозна аварія – водій порушив правила дорожнього руху та на великій швидкості врізався у бордюр.

Як наслідок, серйозно постраждала автівка винуватця ДТП, який перед поворотом на Замкову рухався не по лівій, а по середній дорожній смузі. Машина також поламала дорожній знак, світлофор та вуличний ліхтар, пишуть Тернополяни.

За повідомленням очевидців аварії, у транспорті перебувало четверо людей. На місце пригоди прибули поліцейські. За всіма ознаками, водій – у стані алкогольного сп’яніння. Як кажуть свідки, чоловік ледве міг розмовляти.