Перед судом постане присяжний районного суду, що вчинив ДТП у якому загинула людина.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 КК України стосовно присяжного одного із районних судів області, який, керуючи справним автомобілем та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох пішоходів.

Розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2020 року водій автомобіля Mercedes-Benz 250D, маючи технічну можливість зупинити керований ним транспортний засіб, вчинив у с. Великі Млинівці Кременецького району наїзд на подружжя на одній з вулиць населеного пункту.

Внаслідок наїзду автомобіля потерпілий помер на місці пригоди, а потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Розслідування кримінального провадження, що здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, завершено.