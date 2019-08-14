Подія сталася 9 серпня поблизу села Нирків Заліщицького району на території Червоногородського водоспаду, більш відомого як «Джуринський».

Як повідомляє Погляд, близько 15-ї години громадянин Республіки Польща, перебуваючи в нетверезому стані, з власної необережності послизнувся та впав з висоти. Його терміново госпіталізували в Заліщицьку районну лікарню, де медики встановили діагноз: “Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лоба і тьмяної ділянки голови, перелом головки правої стегнової кістки, алкогольне сп’яніння”.