Зловмисникові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Інцидент трапився у селі Сапогів Борщівського району, повідомляють у поліції. Двоє поліцейських, перебуваючи в добовому наряді під час виконання службових обов’язків, зупинили на сільській вулиці автівку, водій якої у нічний час їхав без увімкненої фари. З’ясувалося, транспортний засіб був технічно несправним, до того ж кермувальник не мав при собі водійського посвідчення.

Під час винесення постанови про адміністративне правопорушення, до поліцейської машини почали сходитися місцеві жителі. Один з них, перебуваючи у нетверезому стані, накинувся з кулаками на правоохоронців, завдавши їм тілесних ушкоджень.

27-річного зловмисника було затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 345 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.