Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Коновальця.

Як повідомляють у патрульній поліції, 24-річний водій автомобіля PEUGEOT здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем VOLKSWAGEN.

Спілкуючись з винуватцем автопригоди, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю, нечітка мова. Громадянину запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, але чоловік відмовився в присутності двох свідків.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Міру покарання йому визначить суд.