Опір та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу – дві статті кримінального кодексу України інкримінують працівники Бучацького відділення поліції жителю райцентру.

Двадцятидев’ятирічний чоловік наніс тілесні ушкодження працівнику поліції, який перебував при виконанні службових обов’язків.

За словами правоохоронців, 6 травня на лінію “102” надійшло два повідомлення з періодичністю в кілька хвилин. В одному люди скаржилися, що нетверезий водій побив свого сусіда, а інше – про дорожньо-транспортну пригоду, де автомобіль марки Passat врізався в огорожу. На пошуки зловмисника виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Знайомий побитого жителя бучаччини вказав адресу, де мешкає нападник. Поліцейські пішли до зловмисника. Його помітили на вулиці. Останній поводився агресивно та сварився з перехожими. Коли до дебошира підійшли правоохоронці і назвали причину приїзду, чоловік на зауваження не зреагував, а продовжував кричати, а в якийсь момент наніс тілесні ушкодження працівнику поліції.

Порушника порядку затримали відповідно до статті 208 КПК. За зовнішніми ознаками зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, але проходити медекспертизу він відмовився.

Чоловікові доведеться відповідати перед законом за статтями 342 частина 2 та 345 частина 2 ККУ. Склали на жителя району і 2 адмінпротоколи – за вчинення ДТП та залишення місця аварії й винесли одну постанову за їзду без документів.