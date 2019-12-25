У Тернополі на вулиці Микулинецькій зіткнулися Audi та Opel.

27-річний кермувальник автомобіля Opel в’їхав в Audi. Як наслідок – 47-річний водій серйозно травмувався, його доставили до лікарні.

У водія автомобіля Opel інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. В результаті проходження огляду на стан сп’яніння в медичному закладі, у нього було виявлено 2, 48 проміле алкоголю в крові, що суттєво перевищує встановлені законом межі, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига.

«Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та з’ясували, що 27-річний водій автомобіля Opel не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції з автомобілем Audi, внаслідок чого відбулося зіткнення. 47-річний кермувальник автівки Audi отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до медзакладу. Патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у нетверезому стані), та помістили автівку на арешт майданчик. Надалі, всі обставини цієї автопригоди буде з’ясовувати слідчий».

Нагадаємо, у наступному році за керування автомобілем у нетверезому ставні передбачена кримінальна відповідальність. Відповідний закон ухвалила Верховна рада.

Софія Романська