П’яний молодик скоїв аварію. Є потерпілі. ВІДЕО

12/03/2019 0
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Зім’яті автівки і травмовані люди.

В аварії на вулиці Шептицького у Тернополі не розминулись дві автівки, повідомляє TV-4. Там 10 березня близько 7 вечора “Форд” в’їхав у припаркований “Део Ланос”.

За попередньою інформацією, за кермом форда був 24-річний водій у стані алкогольного сп’яніння. У припаркованій автівці на момент аварії нікого не було. Але обидві машини добряче зім’яло.

Водія “Форда” із незначними травмами госпіталізували. А ось 18-річного пасажира у важкому стані доправили у травматологічне відділення.



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