П’яний молодик розтрощив власне авто об дерево, пошкодив автомобіль патрульних і хотів “порішати” все за 500 доларів

На Тернопільщині нетверезий водій, втікаючи від поліцейських, «заробив» три адмінки та кримінальне провадження. До того ж, чоловік, у якого в крові було зафіксовано 2,5 проміле алкоголю, розбив свій транспортний засіб, в’їхавши у дерево, та пошкодив службове авто поліцейських.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Борщова повідомили на лінію 102 про спробу надання їм неправомірної вигоди жителем села Озеряни, 1990 року народження. Молодик пропонував 500 американських доларів за непритягнення його до адмінвідповідальності.

Як з’ясувалося, патрульні намагалися зупинити водія автомобіля за порушення правил дорожнього руху. Останній проігнорував вимогу зупинки та натиснув на газ. Під час переслідування втікач допустив зіткнення з деревом, відтак автомобіль, втративши керування, покотився на службовий транспортний засіб поліцейських, завдавши йому механічних пошкоджень.

Аби якось залагодити те, що накоїв, водій, котрий до того ж виявився нетверезим, став пропонувати поліцейським 500 американських доларів хабаря. Злочин задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Щодо зловмисника складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), ст.122-2 (невиконання водієм вимог про зупинку), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.