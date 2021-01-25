П’яний молодик на AUDI пошкодив три автомобілі, в’їхав у паркан і намагався втекти на своїх двох. ФОТО

Завдяки зверненню небайдужого громадянина, патрульні знайшли водія, який вчинив ДТП та поїхав з місця події.

Вчора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вул. Тарнавського, де автомобіль Audi пошкодив декілька транспортних засобів та зник у невідомому напрямку. Патрульні розпочали пошуки правопорушника та вже за декілька хвилин, знайшли вказаний автомобіль на вул. Б. Лепкого. Транспортний засіб мав характерні пошкодження, але водія на місці не виявилось.

Патрульні продовжили пошуки винуватця ДТП, та в цей час, на спецлінію 102 звернувся очевидець автопригоди. Небайдужий громадянин повідомив, що він знаходиться на вул. Пушкіна та переслідує водія, який вчинив ДТП на вул. Тарнавського.

Інспектори прибули за вказаною адресою, де знайшли винуватця автотрощі. 26-річний водій зізнався, що вчинив ДТП та поїхав з місця пригоди. Під час спілкування, патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці, за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився, в присутності двох свідків. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.36 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом межу.

Водій допустив пошкодження трьох автомобілів та здійснив наїзд на огорожу, на щастя, жоден з учасників ДТП не постраждав.

Окрім того, поліцейські встановили, що громадянина вже позбавлено права керувати автомобілем за рішенням суду. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, надалі його долю вирішуватиме суд.

Тернопільські патрульні дякують небайдужим громадянам за своєчасне повідомлення про порушення закону та допомогу в пошуках правопорушників.