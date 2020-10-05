Умисне легке тілесне ушкодження інкримінують поліцейські Тернопільського відділу поліції 22-річному мешканцю обласного центру. Він вдарив неповнолітнього.

Інцидент трапився увечері, 4 жовтня. 16-річний тернополянин разом з друзями перебував на спортивному майданчику поблизу навчального закладу. До хлопців підійшов невідомий молодик, спробував засвести розмову. Юнаки помітили, що незнайомець напідпитку і вирішили уникати спілкування. Однак він раптово почав безпідставно чіплятися та ображати юнаків. Коли ж один з хлопців попросив хулігана піти, той кинувся до нього та вдарив кулаком в обличчя та покинув майданчик.

Про інцидент потерпілий повідомив батькам, а вони викликали поліцію та швидку. Медики надали допомогу потерпілому.

Правоохоронці розшукали дебошира. За побиття неповнолітнього йому загрожує кримінальна відповіальність згідно статті 125 ККУ. Тривають слідчі дії.