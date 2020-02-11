У неділю близько 22-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Симоненка, в одній з квартир багатоповерхівки, чути різкий запах газу.

Заявник повідомив, що мешканець цієї квартири зловживає алкоголем. У той момент він перебував у помешканні, проте дверей не відчиняв, розповіли у патрульній поліції.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою, зайшли до під’їзду та відразу відчули запах газу. Інспектори викликали рятувальників та працівників аварійної газової служби. Поліцейські евакуювали всіх мешканців будинку.

Двері до помешкання, де, ймовірно, стався витік газу, були зачинені із середини. Патрульні, згідно з чинним законодавством, на підставі статті 38 Закону України “Про Національну поліцію”, спільно з працівниками ДСНС потрапили до квартири через вікно, аби запобігти непоправним наслідкам.

В помешканні охоронці порядку побачили газову плиту з увімкненим вентилем печі, з якої виходив газ, та негайно перекрили його. Інспектори перевірили квартиру та виявили громадянина, який лежав на ліжку, накритий ковдрою з головою, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. На щастя, чоловік був притомним, але чітко не міг висловлювати своїх думок.

Патрульні викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги. Медики оглянули громадянина та направили його до лікарні. Також на місце події прибула слідчо-оперативна група для подальшого з’ясування всіх обставин.