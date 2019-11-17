В ніч на неділю, 17 листопада, невідомою особою було завдано збитків комунальному майну міста.

На нещодавно відремонтованій вулиці Чорновола хтось перевернув урну зі сміттям та зламав молоде деревце, повідомляють Тернополяни.

Про це ще вночі у соцмережі «Фейсбук» написав директор Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук, який опублікував також наслідки ганебного вчинку.

– Повернувся о 3:00 з Києва, а тут таке… Я так розумію, це Путін вночі «чудив», наші ж таке не могли, всі цінують власність громади, міщан, – не без іронії пише автор посту у спільноті «Тернопільські плітки».

У коментарях до допису люди пишуть обурливі коментарі приводу побаченого та наголошують — у цьому районі є вуличні камери спостереження, які могли б допомогти у пошуку нічного «героя».

І справді, вже через декілька годин опублікували і запис з камери спостереження, встановленої зі сторони зупинки громадського транспорту на залізничному вокзалі. Інцидент стався о 02:06 год. ночі. Винуватцем події став п’яний чоловік, який ледь тримався на ногах.

— На цей раз це несвідомий вандалізм комунального майна, а свідомий вандалізм свого власного життя (ризикну припустити, що це не інсультний стан). Шкода деревця, — написав під відео автор Святослав Журовський.