Цієї ночі, патрулюючи вулицею 15 Квітня, інспектори зупинили автомобіль Opel, за порушення правила дорожнього руху.

В ході спілкування з водієм, патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягалась до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч.4 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КупАП, а транспортний засіб помістили на арешт майданчик.