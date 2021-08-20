Чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, наніс проникаюче ножове поранення синові.
До співробітників відділення поліції у Бережанах звернулася мешканка села Криве Козівської громади. Жінка повідомила, що її чоловік вдарив ножем у живіт сина.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 60-річний житель села Криве, будучи у стані алкогольного сп’яніння, чинив фізичне насилля над дружиною. Жінка зателефонувала синові й попросила прийти втихомирити батька. Конфлікт між чоловіками закінчився поножовщиною. 33-річного потерпілого госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
За вчинене зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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