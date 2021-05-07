Чоловік напідпитку вдарив жінку-фельдшера, яка приїхала надати йому першу медичну допомогу.

У Гусятині молодик хильнувши зайвого, не втримав рівновагу та вдарився головою об бетон. Його мати, яка бачила падіння викликала бригаду швидкої допомоги. Однак, замість того, щоб отримати відповідне лікування чоловік лише вдарив жінку – медика в груди, пише тижневик “Номер один“.

Місяць тому по обіді на автостанції с. Вікторівка мати проводжала на автобус добре підігрітого алкоголем сина. Однак транспорт затримався, що неабияк дратувало п’яненького Василя (з етичних міркувань імена діючих осіб змінено). І хоч як пенсіонерка не намагалася заспокоїти сина, той лише матюкався та чіплявся до всіх навколо.

Аж раптом молодикові стало зле, він зашпортався і, не втримавшись, упав на землю. Старенька мати марно намагалася підняти сина. Нарешті дістала мобільний телефон та викликала карету швидкої допомоги.

І от машина з червоним хрестом під’їхала до горе-хворого. Втомлена фельдшерка схилилася над молодиком, послухала пульс, допомогла піднятися на ноги й запропонувала сісти в салон «швидкої» поміряти тиск. У відповідь п’яний чоловік почав матюкати й ображати медичку і щосили вдарив кулаком у груди. Від удару жінка скрикнула й сама ледве не впала. Тоді, аби заспокоїти ґалабурдника, довелося викликати вже поліцію.

За фактом умисного заподіяння удару, що завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень (ст. 126 ч. 1 КК України), правоохоронцями було порушено кримінальне провадження. Зрозумівши, що накоїв, молодик під час досудового слідства уклав із прокурором угоду про примирення.

Під час розгляду справи Козівським районним судом угоду було затверджено та призначено горе-скандалісту покарання – відбути 60 годин громадських робіт.