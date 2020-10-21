З переломом основ черепа та у важкому стані до нейрохірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Підволочиського району, 1958 року народження. Травми вона отримала під час сварки з чоловіком.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами Сергія Гаврилюка, начальника Підволочиського відділу поліції, на момент конфлікту чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Конфлікт між подружжям виник 20 жовтня близько 18:00. Причина сварки – майнові та фінансові питання. У ході розмови підозрюваний вдарив дружину держаком від сапи.

Чули суперечку сусіди, а коли побачили на подвір’ї жінку з розбитою головою, то викликали фельдшера, а вже він бригаду екстреної медичної допомоги. На момент сварки у будинку була онука подружжя.

Жінку госпіталізували. Її стан медики характеризують, як важкий. Чоловік у скоєному зізнався. Його затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 121 частина 1 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.