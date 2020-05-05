Вкоротити віку нетверезий чоловік погрожував дружині.

До поліцейських звернувся житель Хоросткова і повідомив, що його батько погрожує вбивством матері. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

З’ясувалося, чоловік на законних підставах володіє гладкоствольною рушницею. Саме зброєю він й погрожував дружині.

Зі слів жінки, до трагедії ледь не призвело надмірне вживання благовірним алкоголю. Спочатку був словесний конфлікт, та нетверезий господар так розійшовся, що взяв до рук рушницю і з погрозами вбити став цілитися в жінку. Не зупинила чоловіка присутність дітей.

У зловмисника зброю вилучили. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 ККУ.