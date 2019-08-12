Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 55-річного жителя обласного центру. Зловмисник хуліганив у громадському транспорті.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в тролейбусі, який курсує за одинадцятим маршрутом, невідомий чоловік погрожує пасажирам предметом, схожим на пістолет. На зупинці в центрі дебошира з громадського транспорту зняли поліцейські.

З’ясувалося чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку нетверезий тернополянин спровокував словесний конфлікт із одним із пасажирів, а згодом став погрожувати предметом схожим на пістолет. Речовий доказ поліцейські вилучили і відправили не експертизу. Згідно санкцій статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.