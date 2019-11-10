Умисне тяжке тілесне ушкодження інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру.

Як повідомляє Тернопільська липа, чоловік наніс множинні ножові поранення своїй колишній дружині. Після нападу він викликав швидку.

За попередньою інформацією, у підозрюваного виник словесний конфлікт з ексдружиною, який переріс у різанину.Чоловік під час сварки схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним жінку. На момент конфлікту у квартирі перебувала восьмирічна донька подружжя.Жінку, 1969 року народження, бригада швидкої госпіталізувала у реанімаційне відділення. Наразі загрози її життю немає.

Нападник під час сварки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Свою вину підозрюваний визнає. Чоловікові інкримінують статтю 121 частину 1 ККУ.